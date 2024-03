Singles auf Suche „Die Tür nebenan“ vom Poetenpack

Komödie geht immer. Und speziell die moderne französische Beziehungskomödie, wenn sie denn so intelligent und spritzig wie in „Die Tür nebenan“ von Fabrice Roger-Lacan daherkommt, ist das theatralische Erfolgsrezept schlechthin. Das bewies am Donnerstagabend auch das Poetenpack in der Zimmerbühne, wo „Die Tür nebenan“ in der Regie von Alexander Schröder zur Premiere kam. Und da man das gegensätzliche Nachbarpaar noch mit Marianna Linden und Peter Wagner besetzt hat, ist es ein schauspielerischer Abend par excellence, gerade mal kurzweilige 75 Minuten lang.