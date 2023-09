Verlorene Kulturorte (9) Im „Orion“ tanzte ganz Potsdam

Es gibt Sterne, die sind am Nachthimmel zu sehen, obwohl sie längst erloschen sind. Ihr Licht legt einen langen Weg zurück bis zur Erde – sie selbst sind jedoch in der Zwischenzeit verglüht. Gewissermaßen ist das auch so mit der HO-Mehrzweckgaststätte am Potsdamer Keplerplatz, die es nicht mehr gib. Oder genauer gesagt mit den Disco-Abenden, die neben Schülerspeisung und Gaststättenbetrieb hier stattfanden. Der Ort zog Scharen von Jugendlichen an. Anfang der 1990er-Jahre war jedoch Schluss mit dem Tanzen, das Gebäude verfiel und wurde 2003 abgerissen.