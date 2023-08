Bombenfund in Brandenburg Evakuierung in Beelitz-Heilstätten angeordnet

In Beelitz-Heilstätten ist am Donnerstag eine Bombe gefunden worden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort im Bereich Waldseeallee wurden am Nachmittag aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen sofort zu verlassen. Gewarnt wurde unter anderem über die Warn-App Nina. Die Betroffenen sollten sich in das Feuerwehrtechnische Zentrum in der Straße nach Fichtenwalde 10 begeben. Dort wurde eine Sammelstelle eingerichtet.