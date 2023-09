Brandgeruch zieht bis nach Potsdam Feuer in Kompostieranlage in Teltow

Im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf ist am frühen Dienstagmorgen eine Kompostieranlage in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte seien um 3.52 Uhr alarmiert worden. Am Dienstagmorgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

Der Brandgeruch zog bis nach Potsdam. „Meine komplette Wohnung riecht nach Lagerfeuer“, schrieb eine Facebook-Userin in dem sozialen Netzwerk.

Über die Warn-App NINA wurde Anwohnerinnen und Anwohnern geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Kompostieranlage befindet sich auf dem Gelände einer Firma, die Baustoffe recycelt.