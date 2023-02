Busfahrer in Kleinmachnow bestohlen Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Ende vergangenen Jahres raubten zwei Unbekannte einen Busfahrer in Kleinmachnow aus. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die abgebildete Person soll mit einem Komplizen am 19. Dezember 2022 gegen 13.25 Uhr an der Haltestelle „Meiereifeld“ in einen Bus der Linie 629 gestiegen sein. Daraufhin schlugen die beiden Männer den Fahrer und nahmen ihm 95 Euro ab.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Zeugen können auch das Online-Hinweisformular der Polizei unter polbb.eu/Hinweis nutzen.

