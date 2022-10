Foto-Fahndung nach EC-Kartenraub Diebinnen schlugen auf Parkplatz in Kleinmachnow zu

Einer Frau ist im August in Kleinmachnow erst die EC-Karte gestohlen, dann das Konto geplündert worden: Nun sucht die Polizei mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach zwei verdächtigen Frauen. Die Bestohlene hatte die beiden Unbekannten auf den Videos wiedererkannt. Sie wurde um rund 4000 Euro gebracht. Das teilte die Polizeidirektion West am Mittwoch mit.

Demnach schlugen die Kriminellen am frühen Nachmittag des 10. Augusts im Adolf-Grimme-Ring auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu. Sie verwickelten die Bestohlene erst in ein Gespräch, als sie Einkäufe in ihren Wagen lud. Dann lockte eine der Verdächtigen die Frau weg von ihrem Auto. Währenddessen nahm die zweite Verdächtige die EC-Karte aus der Geldbörse der Frau. Das Portemonnaie befand sich im geöffneten Kofferraum.

Das Bargeld rührten die Täterinnen nicht an

Nach dem kurzen Gespräch überprüfte die Frau zwar ihre Geldbörse. Sie schöpfte aber keinen Verdacht, da kein Bargeld fehlte. Dass sie beklaut wurde, bemerkte sie erst tags darauf. Sie stellte fest, dass in Berlin, dem Brandenburger Umland, in Niedersachsen und in Hamburg mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben und bezahlt wurde.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise auf den Aufenthaltsort oder die Identität der abgebildeten Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0331 / 5508 – 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular der Polizei kann genutzt werden.

Laut Mitteilung sprachen die beiden Unbekannten mit einem osteuropäischen Akzent. Die jüngere Verdächtige ist wohl zwischen 25 und 30 Jahren alt, zwischen 1,65 Meter und 1,7 Meter groß und schlank. Sie hatte schwarze lange Haare und ein gepflegtes Äußeres. Von der zweiten Tatverdächtigen gibt es keine detaillierte Beschreibung.

Zur Startseite