Frau in Teltow bestohlen Foto-Fahndung nach EC-Kartendieb

Mit einer gestohlenen Geldkarte hat am 16. September ein Unbekannter in Teltow an einem Bankautomaten Geld vom Konto einer 59-Jährigen abgehoben. Nun veröffentlichte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera, die den Mann in einer Bankfiliale in der Zehlendorfer Straße zeigen. Der Täter hatte einen dreistelligen Betrag abgehoben.

Der Unbekannte hob in Teltow widerrechtlich Geld von einem Konto ab. © PD West

Bei der Suche nach dem Unbekannten bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu dem Beschuldigten nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular polbb.eu/hinweis kann genutzt werden.

