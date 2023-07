Greifvogel saß erschöpft im Baum Brandenburger Polizei bringt Seeadler in Sicherheit

Die Brandenburger Polizei klärt nicht nur Diebstähle auf oder fasst Ladendiebe – die Einsatzkräfte bewähren sich auch immer wieder als Helfer für in Not geratene Tiere. Am Sonntag retteten die Beamten einen erschöpften Seeadler, der im Kreis Potsdam-Mittelmark zwischen der Autobahn 10 und dem Kleinem Plessower See in einem Waldstück in einem Baum kauerte.

Spaziergänger hatten die Polizei über das Tier informiert. Die Einsatzkräfte holten den Seeadler daraufhin aus dem Baum und hüllten ihn in wärmende Kleidung. Anschließend wurde der unverletzte Vogel der Potsdamer Tierrettung übergeben. Danach wurde er zur Sicherheit von einem Tierarzt untersucht.