Möbel in Teltow angezündet Polizei fahndet nach Brandstiftern

Nachdem vier Unbekannte Anfang Mai in Teltow vor einem Möbelhaus Garten- und Freizeitmöbel angezündet haben, sucht die Kriminalpolizei nun mit Videomaterial nach den Tätern. Wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte, hielt eine Kamera fest, wie die Verdächtigen am frühen Morgen des 8. Mai vorgingen. Der Veröffentlichung der Aufnahmen ging ein richterlicher Beschluss voraus.

In den Videos ist demnach zu sehen, wie die vier Gesuchten in der Oderstraße zielgerichtet den Eingangsbereich des Einrichtungshauses ansteuern. „Bei den Personen handelt es sich augenscheinlich um Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende, die zum Zeitpunkt des Vorfalls auch Corona-Gesichtsmasken trugen“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Die Brandstiftung entfernten sich vom Tatort, als noch Gegenstände brannten. © Polizei Potsdam

Ehe die Täter die Möbel auf der Ausstellungsfläche anzündeten, besprühten sie diese nach Angaben der Ermittler mit einer brennbaren Flüssigkeit. Während die Flammen noch loderten, verließen die Verdächtigen den Tatort. Dabei nahmen sie nach Einschätzung der Polizei offenbar die weitere Brandentwicklung in Kauf.

Die Flammen griffen aber nicht auf das Möbelhaus über. Die Feuerwehr löschte den Brand, nachdem ein Zeuge die Einsatzkräfte alarmiert hatte. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise auf den Aufenthaltsort oder die Identität der Gesuchten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0331 / 5508 – 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular der Polizei kann genutzt werden.

