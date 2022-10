Nach Öffentlichkeitsfahndung Teltower Schnapsdiebe identifiziert

Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Kriminalpolizei zwei mutmaßliche Schnapsdiebe identifiziert. Das teilte die Polizeidirektion West am Freitag mit. Im Juni hatte eine Diebesbande alkoholische Getränke aus einem Geschäft in Teltow gestohlen. Es entstand ein Schaden im Wert von rund 1400 Euro.

Anfang September veröffentlichte die Polizei Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die zwei der Täter zeigen sollen. Mittlerweile wissen die Ermittler, um wen es sich bei den abgebildeten Personen handelt. „Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern jedoch weiter an“, teilte die Polizei mit. In der Meldung aus dem September hieß es, dass ein weiterer Krimineller an der Tat beteiligt gewesen sei.

