Streit in Werder (Havel) eskaliert Zwei Betrunkene, eine Schreckschusswaffe und ein Messer

Zwei stark betrunkene Männer sind am Sonntagabend in Werder (Havel) in Streit geraten – dabei fielen auch Schüsse. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 51-Jähriger einen 36-Jährigen im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Messer bedroht. Daraufhin zog der jüngere Mann eine Schreckschusswaffe. Er nahm seinen Kontrahenten ins Visier und drückte mindestens zweimal ab. Der 51-Jährige wurde durch die Schüsse leicht verletzt. Zeugen hatten den Vorfall bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Beamten brachten die Situation unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte trennten beide Männer und nahm Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz auf. Die Verletzungen des 51-Jährigen wurden im Krankenhaus behandelt. Der 36-Jährige, bei dem eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,53 Promille ergeben hatte, wurde in Polizeigewahrsam genommen. Der ältere Mann wies bei einer Atemalkoholmessung 1,63 Promille auf. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

