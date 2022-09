Supermarkt in Teltow geplündert Polizei sucht nach Schnaps-Dieben

Teltow - Eine Diebesbande hat in Teltow aus einem Geschäft Schnaps im Wert von rund 1400 Euro gestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Die Kriminellen haben den Angaben zufolge bereits am 25. Juni in der Mahlower Straße zugeschlagen.

Die Täter erbeuteten hochpreisige alkoholische Getränke. © Polizei Potsdam



„Während einer der Täter einen Zeugen ablenkte, drückten zwei weitere Täter den verschlossenen Schrank für Spirituosen auf und entnahmen aus diesem hochpreisige alkoholische Getränke“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann luden sie die Flaschen in einen Einkaufswagen und verließen den Supermarkt, ohne zu bezahlen.



Wer die abgebildeten Personen kennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthaltsort geben kann, kontaktiert bitte die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 55 080 oder das Online-Hinweisportal der Polizei.

Zur Startseite