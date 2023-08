Ein Hauch von Paris in der Peripherie In Brandenburg soll eine Unterkunft für Exiljournalisten entstehen

Wenn Klaas Glenewinkel und Marco Beckendorf über Schmerwitz’ großes Projekt sprechen, ist ihnen die Aufregung anzumerken. Was der Direktor der gemeinnützigen Organisation „Media in Cooperation and Transition“ (MiCT) und der linke Bürgermeister von Wiesenburg/Mark planen, könnte auch kaum außergewöhnlicher sein: Der nur 317 Einwohner umfassende Ort in Potsdam-Mittelmark, der zur Gemeinde Wiesenburg/Mark gehört, soll bald Herberge für ausländische Medien- und Kulturschaffende werden, die aus politischen Gründen ins Exil müssen.