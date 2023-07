Zirkus-Chef in Teltow glaubt an Verwechslung „Wenn das ein Löwe ist, fresse ich einen Besen“

Seit der Nacht sucht die Polizei südlich von Berlin nach einem frei laufenden Raubtier – dabei könnte es sich um eine Löwin handeln. Deswegen wurde in Teltow auch Zirkuschef Michel Rogall gegen 2 Uhr von der Polizei geweckt. Ob sein Zirkus einen Löwen vermisse, hätten die Polizisten wissen wollen, sagte Rogall den PNN.

„Deutschlandweit hält kein Zirkus mehr Löwen oder Tiger“, erklärte Rogall daraufhin. Er wüsste auch niemanden in der Region, der sich privat ein Raubtier angeschafft habe. „Wir sind nicht mehr in den 80ern, das macht man nicht mal mehr illegal. So etwas spricht sich doch sofort herum.“

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, geht die Polizei davon aus, dass sich das Tier im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält. Einsatzkräfte suchten mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach ihm. Wer das Tier sehe, sollte zur Sicherheit umgehend ins Haus oder Auto gehen und die Polizei informieren. Nach Angaben der Brandenburger Polizei wird auch in Berlin nach dem Raubtier gesucht.

Ein großes Polizeiaufgebot ist in Kleinmachnow im Einsatz. © dpa/Fabian Sommer

Die Einsatzkräfte haben nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Ein Video zeigten die Polizisten auch Michel Rogall. „Wenn das ein Löwe ist, fresse ich einen Besen“, sagte er. Das Tier sei viel zu schmächtig und zu klein.

Seiner Meinung nach könnte es sich bei dem aufgenommenen Tier um einen Kaukasischen Schäferhund handeln. Diese Tiere weisen wie Löwen einen Kragen auf und haben laut Rogall männerhandgroße Tatzen. „So einen Hund habe ich selbst zu Hause. Der ist aber noch da“, sagte er.