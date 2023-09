Umstrittenes Gotteshaus Neuer virtueller Rundgang durch die Potsdamer Garnisonkirche

Der Wiederaufbau des Potsdamer Garnisonkirchturms wird mit einem neuen virtuellen Baustellenrundgang begleitet. Damit werde ein Blick in das Innere und die dort laufenden Bauarbeiten ermöglicht, teilte die Garnisonkirchenstiftung am Freitag in Potsdam mit.

Derzeit arbeiteten viele Gewerke gleichzeitig an der Fertigstellung. Der Wiederaufbau läuft seit 2017, der neue Turm soll im kommenden Jahr eröffnet werden. Die historische Garnisonkirche wurde 1945 im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und 1968 in der DDR abgerissen, der Turm wurde gesprengt.

Die preußische Militärkirche galt vor 1945 als Ort antidemokratischer Kräfte, Hitler gab dort 1933 eine Regierungserklärung ab. Die evangelische Kirche will den neuen Turm für Friedens- und Versöhnungsarbeit sowie historische Aufklärung nutzen. Die Stiftung Garnisonkirche teilte mit: „Das Interesse am Innenleben des Garnisonkirchturms und dem Betriebskonzept nimmt spürbar zu, seit das Gebäude, eine Rekonstruktion des originalen Bauwerks im barocken Stil, weitgehend ohne Baugerüst sichtbar ist.“

(epd)