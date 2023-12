Urania Planetarium Potsdam Das große Weltraumabenteuer der Olchis

Sie sind grün, haben Hörner statt Ohren und leben auf einer Müllkippe: Am Sonntag, dem 3. Dezember, sind die sogenannten Olchis um 11.30 Uhr mit ihrem großen Weltabenteuer zu Gast im Urania Planetarium Potsdam in der Gutenbergstraße 71/72. In der 360 Grad-Show fliegen die kleinen grünen Schmuddelfinken mithilfe einer Rakete durch den Weltraum und lernen dabei viel Interessantes über ihn.

Doch gleich, nachdem technische Probleme aufgetaucht sind, ist auf einmal Olchi-Opa verschwunden. Ob die Olchi-Familie wieder heil Zuhause ankommt? Das Abenteuer entstand durch den Olchi-Erfinder Erhard Dietel gemeinsam mit dem Komponisten Dieter Faber und dem Filmemacher Robert Sawallisch aus dem Planetarium Jena. Die Eintrittskarten kosten online 7,50 Euro oder 4,50 Euro ermäßigt. Mehr Informationen im Internet unter www.urania-planetarium.de.