Zwei Hektar großes Bodenfeuer Feuerwehr löscht Brand am Schwielowsee – Auslöser unklar

Das zwei Hektar große Bodenfeuer in der Gemeinde Schwielowsee ist gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen am Samstagabend vollständig zum Erlöschen bringen, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Sonntag sagte. Zum Auslöser des Feuers konnte die Polizei am Sonntag keine Angaben machen.

Bei dem Brand bei Ferch im Landkreis Potsdam-Mittelmark handelte es sich nach offiziellen Angaben um den bisher größten Waldbrand in diesem Jahr. Das Löschen war Engel zufolge schwierig, weil der Brandort schwer zu erreichen war.

Der Brand war demnach am frühen Nachmittag über die Waldbrandüberwachung entdeckt worden. Der Beauftragte warnte, dass auch bei einer mittelhohen Gefahr im Land wie derzeit ein größerer Brand ausbrechen könne. Bisher gab es nach seinen Angaben in diesem Jahr nur eher kleinere Flächenbrände. (dpa)