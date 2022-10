Präsidentenkolumne Mit viel Energie

Die Freie Universität Berlin startet dieser Tage mit viel Energie – im doppelten Wortsinn – in das Wintersemester 2022/23, und damit in das Jahr ihres 75. Gründungsjubiläums. Sie darf dabei selbstbewusst auftreten – ihrer großen Aufgabe bewusst, Bildung und Wissenschaft voranzubringen und „Weltbürger“ auszubilden, wie das John F. Kennedy 1963 bei seiner Rede in Dahlem von der Freien Universität gefordert hat. Und seit 2007 tut sie das mit dem Titel einer Exzellenzuniversität, seit 2019 im Rahmen der Berlin University Alliance, im neuesten Ranking des „U.S. News and World Report“ unter den 100 besten Universitäten der Welt und unter den fünf besten in Deutschland.

Ja, wir leben in einer Zeit der großen Belastungen, Gefahren und Ängste – Klimawandel, Corona, Krieg, Inflation, Energieknappheit und explodierende Heizkosten. Jahrzehntelanges Grundvertrauen ist in Gefahr, sicher geglaubte Rahmenbedingungen von Demokratie und Wohlstand, Gerechtigkeit, Freiheit und Wahrheit stehen unter Druck, auch hier mitten in Europa. Wie entwickelt sich da Berlin? Und welche Rolle spielt die Freie Universität, die ja drei der eben genannten Werte im Siegel trägt – Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit?

Angesichts dieser großen Fragen müssen wir auf die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft in Berlin, auf ihre Kreativität und Produktivität setzen und ihren Stellenwert für die Zukunft der Stadt und der Gesellschaft noch stärker als bisher betonen. In dieser außerordentlich vielfältigen Wissenschaftslandschaft kommt der Freien Universität Berlin eine zentrale Rolle mit großen Aufgaben und viel Verantwortung zu. Sie füllt diese mit viel Einsatz aus.

Und wir tun das in Präsenz! Die Freie Universität Berlin ist eine Campusuniversität, und wir setzen ungeachtet der Energiesituation und auch mit Blick auf die noch nicht ausgestandene Pandemie aus voller Überzeugung auf ein Wintersemester im Präsenzbetrieb. Ich bin zuversichtlich, dass alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierenden und Beschäftigten hier an einem Strang ziehen und wir so die schwierige Situation meistern. Dabei gilt weiter das erprobte Motto „Gemeinsam verantwortlich handeln“.

Wir werden im Winter auch an der Freien Universität Energiekosten reduzieren, auch über die politische Vorgabe von zehn Prozent hinaus. Mit der Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebes unterstützen wir insgesamt das Land Berlin maßgeblich dabei, Energie einzusparen: Die Heizkosten an der Freien Universität sind zwar enorm, aber die Mitarbeitenden und die Studierenden sparen gleichzeitig zu Hause. Und das, während sich die Universität den großen Fragen unserer Zeit widmet – mit viel Energie.

Zur Startseite