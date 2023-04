Pressemitteilung Das sind die 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft – Neue zehnteilige Serie im Tagesspiegel  

In jeder Folge wird eine Person nominiert und erhält damit die Chance, als „wichtigster Kopf der Berliner Wirtschaft“ des Jahres 2023 gewürdigt zu werden.

„Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zur dynamischsten Wirtschaftsmetropole Deutschlands entwickelt, und wir beobachten diesen Prozess intensiv“, sagen die Tagesspiegel-Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar. „Mit unserer neuen Serie zeigen wir, wie stark und stilprägend Berliner Unternehmen heute bereits in diversen Wirtschaftszweigen sind – und wer die Managerinnen und Manager sind, die dahinterstehen.“

Fachjournalist:innen des Tagesspiegels haben die 100 wichtigsten Wirtschaftsköpfe Berlins in Form einer Longlist identifiziert. Berücksichtigt wurde dabei unter anderem, inwieweit sie nicht nur in ihrem eigenen Unternehmen oder ihrer Institution wirken, sondern auch nach außen vernetzt sind und sich in der Stadtgesellschaft einbringen, an Debatten beteiligen. Auch soziales Engagement wird gewürdigt. Und einige “wichtige Köpfe der Berliner Wirtschaft” sind nominiert, weil sie ihre Mitarbeiter:innen auf besonders fortschrittliche Weise führen oder mit ihren Entscheidungen Weichen stellen für die Entwicklung ihrer Branche.

Das Redaktionsteam “Wirtschaft in Berlin” des Tagesspiegels wird den “wichtigsten Kopf der Berliner Wirtschaft” des Jahres 2023 nach dem Finale der Serie, am 29. April, präsentieren.

