Pressemitteilung : Lokale Zukunftsszenarien für die Hauptstadt: Der Tagesspiegel startet seinen ersten seriellen Podcast

Mit „Futur B“ startet der Tagesspiegel am 5. September eine fünfteilige Podcast-Serie, die sich am Beispiel des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg mit dem Leben in den Städten der Zukunft beschäftigt. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen globalen Problemen und lokaler Alltagsrealität.