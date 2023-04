Pressemitteilung Tagesspiegel behauptet sich gegen den Markttrend

Grund dafür ist auch ein starkes Wachstum im Digitalen.

Im so wichtigen Bereich Abonnement kann der Tagesspiegel zulegen und seinen Abonnentenstamm auf 90.782 Leser ausbauen. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet dies ein Plus von 1,40 Prozent. Seine Marktführerschaft in der Hauptstadtregion konnte der Tagesspiegel ebenfalls deutlich ausbauen.

„Wir freuen uns über die positive Resonanz auf den neuen Tagesspiegel. Die Investitionen in den Qualitätsjournalismus und in unsere Marke haben uns neue Zielgruppen erschlossen. Die zugleich hohe Zustimmung der Stammleser bestärkt uns darin, unsere Ziele weiter mutig und engagiert zu verfolgen“, sagen Ulrike Teschke und Gabriel Grabner, die beiden Geschäftsführer des Tagesspiegels, der seit dem vergangenen November mit einem völlig neuen journalistischen Konzept und in einem neuen Format als Tabloid mit zwei separaten Büchern erscheint.

Die erfolgreiche Relaunch-Kampagne Ende 2022 hat ein großes, auch überregionales, Interesse am Tagesspiegel hervorgerufen. So wurden bis Ende März rund 45.000 Probe-Abos generiert, mehr als ein Drittel davon außerhalb von Berlin.

Für die positive Entwicklung ist auch das anhaltend starke Digitalwachstum von großer Bedeutung: Die E-Paper-Abo-Auflage des Tagesspiegels gewann im ersten Quartal 2023 um 19,30 Prozent (46.611 E-Paper-Abonnements) zum Vorjahr. Erstmalig hat der Tagesspiegel somit mehr E-Paper-Abonnements als Print-Abonnements, was auch auf die nationale Wachstumsstrategie zurückzuführen ist.

Darauf zahlt auch die ebenfalls erneuerte Website tagesspiegel.de ein, die mit aktuell 9,2 Millionen Unique Usern (agof daily digital facts 04/2023, Monat März 2023) zu den Top 10 der reichweitenstärksten Nachrichtenangebote in Deutschland gehört und Leserinnen und Leser in allen Bundesländern erreicht. Ebenso verzeichnet tagesspiegel.de 25.456 Abonnenten der kostenpflichtigen T+ Inhalte.