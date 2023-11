Retrospektive Mark Rothko Hinter der Farbe die Katastrophe

Von ihm stammt der Satz, ein Gemälde sei „nicht das Bild einer Erfahrung, es ist eine Erfahrung.“ Und die könne das Publikum als religiöse Erfahrung deuten, oder als profane Erkenntnis. „Ich bevorzuge keine dieser Seiten“, so Mark Rothko. Da schwingen schmerzhafte Fragen an den eigenen Anspruch mit. Die Malerin Hedda Sterne beschrieb Rothko als „Mann mit gewaltigem Ego und mit Selbstzweifeln“. 1970 nahm er sich mit 66 Jahren das Leben. Seitdem sind die Preise seiner Bilder in zweistellige Millionenhöhen gestiegen.