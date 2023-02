Eisbären verlieren 0:1 in Wolfsburg Hördler: „Es wird immer härter“

Für die Eisbären sah es nach den jüngsten zwei Siegen wieder besser aus in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL): Bis auf vier Punkte waren die Berliner auf Rang zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt, herangekommen. Doch am Sonntag gab es wieder ein Dämpfer: Vor vielen mitgereisten Berliner Fans unter den 4503 Zuschauern verloren die Eisbären bei den Grizzlies in Wolfsburg.

Ex-Nationalspieler Gerrit Fauser erzielte nach 66 Sekunden das einzige Tor den Tages. Wolfsburg siegte 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Eisbären-Kapitän Frank Hördler sagte: „Es war ein sehr gutes Spiel und ein sehr gutes Spiel von beiden Torhüter.“ Zu den Berliner Chancen auf die Play-offs sagte er: „Wir geben alles, um noch Punkte zusammeln. Es ist noch alles drin, aber es wird immer härter.“

Eisbären-Torwart Tobias Ancicka sagte: „Wolfsburg hat das echt clever gemacht.“ Der „Optimusmus“ sei noch da, die Pre-Play-offs zu erreichen. Aber so richtig überzeugend klang der Berliner Torwart im Interview nach dem Spiel bei „Magentasport“ nicht. Wolfsburgs Torwart Dustin Strahlmeier hatte auch Trost für den Gegner: „Tobi hat ein Riesenspiel gemacht.“ (Tsp)

