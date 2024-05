3:1 für Hertha gegen Kaiserslautern Berliner gewinnen letztes Heimspiel der Saison

Weiß-blaue Wellen schwappten durch das Olympiastadion. Nicht nur die Fans gaben alles bei Herthas letztem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Auch die Mannschaft spielte alles andere als ein langweiliges Pflichtspiel vor insgesamt 67.144 Zuschauenden. Souverän gewann Hertha BSC 3:1 (2:1) gegen seine Gäste.

Und damit bereitetem die Berliner ihrem Trainer Pal Dardai auch noch ein erstes Abschiedsgeschenk. Am Sonnabend sickerte durch, dass Dardai nach dieser Saison Hertha verlassen wird. Damit endet die dritte Amtszeit des ehemaligen Hertha-Profis nach etwas über einem Jahr. Der Vertrag des 48-Jährigen wäre ohnehin ausgelaufen, der scheidende Trainer muss daher weder gekündigt noch abgefunden werden.

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar. Die Herthaner konnten den Ball frei laufen lassen: Für sie konnte das Spiel nichts ändern, sie und haben ihren Platz in der zweiten Bundesliga in der kommenden Saison sicher. Kaiserslautern hingegen hätte den Sieg dringend gebraucht, um sich sicher vor dem Abstieg in die dritte Liga zu retten und nicht auf Schützenhilfe hoffen zu müssen.

Die Nervosität merkte man den Lauternern auch an, die die Berliner wollten dagegen daheim zeigen, was sie können. Die erste Torchance hatte Haris Tabakovic, die aber von Lauterns Torwart Julian Krahl abgewehrt wurde. In der 17. Spielminute ergab sich die nächste Chance: Im Strafraum von Kaiserslautern brach Chaos aus, mehrmals versuchten die Berliner den Ball zu versenken, immer wieder funkte ein roter Spieler dazwischen. Es endete mit einem Elfmeter für Hertha, nachdem Jan Elbvedi Gegenspieler Tabakovic im Fünfmeterraum zu Fall brachte. Herthas Torjäger verwandelte ihn zum 1:0.

Danach wurden die Zweikämpfe intensiver, in Minute 39 konnte dann Marlon Ritter einen direkten Freistoß gegen Berlins Torwart Tjark Ernst durchsetzen und erzielte den Ausgleich für sein Team. Hertha ließ sich davon nicht beirren, pushte weiter nach vorne und wurde in der dritten und letzten Nachspielminute belohnt: Fast lässig kickte Jeremy Dudziak den Ball in einem kleinen Bogen in das gegnerische Tor.

Die zweite Hälfte begann etwas gemütlicher. Die Sonne schien auf den Rasen, und erst ließ sich Hertha tief in die eigene Hälfte drängen, dann Kaiserslautern. So pendelte es hin und her, bis ein Ball, von Tabakovic geschossen, an Torwart Krahl einsam vorbeirollte, aber am rechten Pfosten abprallte. Das Fast-Tor konnten die Herthaner nicht auf sich sitzen lassen: In Minute 67 schoss Fabian Reese dann den Ball aus etwa 25 Meter Entfernung scharf ins Tor der Gäste. Für Julian Krahl gab es nichts zu halten.

Eine direkte Reaktion oder wirkliche Gegenoffensive von Kaiserslautern war nach dem 3:1 von Hertha nicht zu erkennen. Sie kamen kaum aus ihrer Hälfte heraus.

Als die letzten vier Minuten der Nachspielzeit anbrachen, und damit die letzten in diesem Olympiastadion in dieser Saison, erhob sich eine blau-weiße Wand in der Ostkurve. Auch in der Nachspielzeit stürmten die Berliner auf das gegnerische Tor, und ließen ihren Gästen keine Gelegenheit, den Ball auch nur in die Nähe ihres Tors zu bringen.

Für die Herthaner war es bereits die dritte Begegnung mit Kaiserslautern in dieser Saison: Nachdem sie im ersten Punktspiel gegen die Lauterner gewonnen hatten, verhinderten diese wiederum in Berlin, dass die Berliner ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen konnten und haben sich selbst ins Finale gespielt: Am 25. Mai kommt der 1. FC Kaiserslauten wieder nach Berlin und tritt gegen den Meister Bayer Leverkusen an. Doch noch zittert die Mannschaft von Friedhelm Funkel um den Klassenerhalt: Wenn Wehen am Sonntag in Braunschweig verliert, dann hätten sie den allerdings schon geschafft.

Hertha bleibt nun nur noch ein Spiel in der Bundesliga: Am Sonntag, 19. Mai (15:30 Uhr) spielen die Berliner auswärts gegen Osnabrück.