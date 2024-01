73 Punkte für den Superstar der Dallas Mavericks Luka Doncic gelingt die beste Scoring-Leistung seit Kobe Bryant

Basketball-Star Luka Doncic hat sich mit einer außergewöhnlichen Leistung in den Bestenlisten der NBA verewigt. Der 24 Jahre alte Spielmacher zeigte beim 148:143 seiner Dallas Mavericks bei den Atlanta Hawks am Freitagabend (Ortszeit) ein hervorragendes Spiel und legte 73 Punkte, zehn Rebounds und sieben Assists auf.

73 Zähler in einer Partie sind die vierthöchste Ausbeute in der Liga-Geschichte. Besser waren zuvor nur Wilt Chamberlain (100 Punkte), Kobe Bryant (81) und ein weiteres Mal Center Chamberlain (78). Doncic traf 25 seiner 33 Würfe aus dem Feld, darunter auch acht Dreipunktewürfe. Von der Freiwurflinie (15 aus 16) war der Slowene nahezu makellos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Diese Namen, die da vor mir stehen, sind besonders. Es ist unglaublich“, sagte Doncic, der einen Tag zuvor in die Startformation des All-Star-Games berufen wurde. Erst in dieser Woche hatte Center Joel Embiid von den Philadelphia 76ers in einem Spiel 70 Punkte erzielt. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Dallas-Teamkollege Josh Green.

Cheftrainer Jason Kidd sagte auf die Frage, ob Doncic mit seinen vielen Abschlüssen den Gameplan gestört habe, nur: „Er ist der Gameplan.“ Kidd scherzte, dass sich Doncic in der Kabine wahrscheinlich wegen der drei fehlenden Assists geärgert habe. Dann hätte der Star der Mavericks ein sogenanntes Triple-Double (zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien) verbucht. Mit 25 Siegen und 20 Niederlagen müssen die Mavericks um einen Einzug in die Playoffs kämpfen. (dpa)