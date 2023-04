74:67-Sensation gegen Keltern Alba gleicht Halbfinalserie aus – und kämpft weiter um den Titel mit

Es war am Freitag wieder ein langer Abend in der Sömmeringhalle. Alba mag es lang, aber vor allem: Alba mag es spannend. Und so setzten sich die Basketballerinnen sensationell mit 74:67 gegen Keltern durch. Die Gegnerinnen hätte am Freitag schon den Einzug ins Finale klarmachen können, aber für das Team von Christian Hergenröther war in Berlin gegen kämpferisch auftretende Gegnerinnen nichts zu holen. Keltern musste am Freitagabend in der Sömmerinhalle lernen, dass Alba niemals aufgibt – weder die Spielerinnen noch die Fans.