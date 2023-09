Aktivist, Triathlet, Vorbild Chris Nikic, Extremsportler mit Down-Syndrom

Eigentlich ist Chris Nikic Triathlet. Am 9. November 2020 bestritt er als erster Mensch mit Down-Syndrom einen Ironman. Für die rund vier Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den knapp 42 Kilometer langen Marathon in seinem Heimatstaat Florida benötigte er 17 Stunden. Eigentlich ist das Laufen die Disziplin, die er am wenigsten mag, sagt sein Vater Nik, der sein Trainer, Manager und zugleich Mentor ist.