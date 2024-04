Alba-Spielerin über den Hype im Basketball „Die Fans in Europa sind einfach total verrückt“ 

Es war ein Spiel, das Basketballerin Maggie Mulligan wohl nicht so schnell vergessen wird. Mit einem überragenden Endstand von 98:58 brach ihr Team Alba Berlin in der vergangenen Woche seinen eigenen Punkterekord und gewann damit das erste Spiel der Play-off-Halbfinalserie gegen den Mitteldeutschen BC. Einen entscheidenden Beitrag zu dem spektakulären Ergebnis lieferte die US-amerikanische Center-Spielerin selbst: So erzielte Mulligan 18 Punkte und wurde damit als beste Spielerin ausgezeichnet.