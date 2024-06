Als Volunteer bei der Fußball-EM „Teil von etwas Großem sein“

Mit strahlenden Augen erzählt Patrick Listner von seinen Erfahrungen vom Sommermärchen 2006. Das würde er gerne wieder so erleben. Damals wusste er noch nicht, was auf ihn zukommt. Es sollte zum erste Mal eine Fanmeile mit einer großen Leinwand vor dem Brandenburger Tor errichtet werden. Heute erinnert er sich gerne daran zurück. Die Stimmung sei großartig gewesen, wie im Fernsehen. Er habe tolle Menschen kennengelernt, so auch seine aktuelle Zahnärztin. Listner steht für einen Sport, der verbindet.

Sport- und Fußballbegeisterung werden bei Patrick Listner großgeschrieben. Zum dritten Mal ist der heute 48-Jährige bereits leidenschaftlich als ehrenamtlicher Helfer in Berlin tätig. Nach der Fußball-WM 2006 folgte die Leichtathletik-WM 2009 und in diesem Jahr die Fußball-EM 2024.

41.000 Bewerbungen für Volunteer-Stellen allein in Berlin

Seine Motivation? Hinter die Kulissen schauen, Sportereignisse hautnah miterleben und vor allem „Teil von etwas Großem sein“. Seinen Teil trägt Patrick dieses Jahr durch das Management der Volunteers an der Fanmeile bei. Bei den über 41.000 Bewerbungen auf Volunteer-Stellen allein in Berlin ist er durch seine Erfahrung hervorgestochen. Jetzt koordiniert er die Einsätze der Ehrenamtlichen.

Die Erzählung vom Sommermärchen ist allerdings ebenfalls „ein Narrativ, das danach entstand“, so Listner. Während in der Erzählung von 2006 die Aufmerksamkeit weniger auf Nebenschauplätzen lag, wurden ebenfalls rassistische und sexuelle Übergriffe verzeichnet. „Papa, ich weiß nicht, ob ich auf die Fanmeile will.“ Listner gibt die Worte seines Sohns wieder, der über das Großevent 2024 spricht. Die Vorfreude auf die EM scheint dieses Jahr vermehrt mit einem allgemeinen Gefühl der Unsicherheit einherzugehen.

Patrick Listner freut sich als Volunteer bei der Fußball-EM dabei zu sein. Dieses Jahr koordiniert er die Ehrenamtlichen auf der Fanmeile. © privat

Für Listner ist das allerdings kein Grund, sich nicht neben seinem Vollzeitjob ehrenamtlich einzusetzen und mit Herzblut für eine unvergessliche Heim-EM sorgen zu wollen. Das Team der Volunteers steht für Weltoffenheit, für einen Fußball für alle. Für alle und vor allem für die Umwelt ist auch das umfassende Nachhaltigkeitskonzept der Uefa 2024 entwickelt worden. Daneben wurde ein Awareness Konzept als Maßnahme zur Vorbeugung von Diskriminierung eingerichtet. Das alles gab es 2006 noch nicht, erzählt Listner.

Für den Vater von sechs Kindern ist eines ganz klar: Er möchte unbeschwert an die EM herangehen. Ein großes und fröhliches Fest feiern. Die Bilder im Kopf an 2006 wieder aufleben lassen. Damit es auch 2024 für ihn wieder heißen kann: die Welt zu Gast bei Freunden.