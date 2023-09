Am zweiten Tag nach vorn gestürmt Eisbärinnen mit starken Leistungen beim Turnier im Wellblechpalast

Zwei Niederlagen musste der neue Cheftrainer in den ersten zwei Testspielen, in denen er an der Bande stand, mit den Eisbärinnen hinnehmen. Trotzdem verließ Phillip Richter die Eishalle beim internationalen Eishockey-Sommerturnier um den Wellblechpokal am Samstagabend mit einem breiten Grinsen.