Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner spielt in der kommenden NBA-Saison erneut für die Orlando Magic und damit an der Seite seines jüngeren Bruders Franz Wagner. Die erwartete Einigung auf einen neuen Vertrag gab das Team aus Florida am Montag (Ortszeit) bekannt.

Mehr zum Thema Club von Bruder Franz im Gespräch Moritz Wagner sucht einen neuen NBA-Arbeitgeber und betreibt Eigenwerbung bei Olympia

Moritz Wagner hatte nach dem Abschied von den Washington Wizards und einer Zwischenstation bei den Boston Celtics bereits zum Ende der vergangenen Saison für die Magic gespielt und überzeugt. Das Team wählte beim NBA-Draft seinen fünf Jahre jüngeren Bruder Franz an achter Stelle aus. Franz Wagner gibt nun seine gewählte Trikotnummer 21 an seinen Bruder ab und spielt mit der 22. (dpa)