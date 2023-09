Anouk Dekker hat große Pläne mit Viktoria Berlin „Berlin braucht ein Team in der Bundesliga und es muss Viktoria sein“

An einem Freitagmorgen, in einem kleinen Café in Berlin-Friedrichshain, bestellt Anouk Dekker einen großen Cappuccino. Sie fühlt sich wohl in ihrer neuen Heimat Berlin mit ihrer Weltoffenheit und dem internationalen Flair. Zusammen mit ihrer Partnerin Laura Casanovas ist die 36-jährige Niederländerin erst im August in die Hauptstadt gekommen. Der Grund: Sie beide spielen nun für den Regionalligisten Viktoria Berlin und haben dafür den SC Braga verlassen.