Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris Freud und Leid bei Wasserspringerin Christina Wassen

Während die Fußball-Europameisterschaft der Männer gerade mindestens den gesamten Kontinent in Atem hält, flog die Europameisterschaft der Wassersportarten in der vergangenen Woche komplett unter dem Radar. Und das, obwohl in der serbischen Hauptstadt Belgrad eine sogenannte „große EM“ ausgetragen wurde.

Also ein Sportereignis, bei dem sowohl die Schwimmerinnen und Schwimmer in der Halle und im Freiwasser als auch im Synchronschwimmen und eben auch die Wasserspringerinnen und Wasserspringer angetreten waren.

Dass die Aufmerksamkeit ziemlich gering ausfiel, lag aber auch daran, dass ab Ende Juli in Paris die Olympischen Sommerspiele stattfinden. Deshalb haben sich zahlreiche Spitzenleute die Reise nach Serbien gespart, vor allem im Wasserspringen.

Christina Wassen, 25 Jahre, vom Berliner TSC war ebenfalls nicht dabei. Die gebürtige Baesweilerin aus dem Großraum Aachen springt seit ihrem fünften Lebensjahr. Wassen begann beim SV Neptun in Aachen und kam bereits 2013, im Alter von 14 Jahren, nach Berlin. In Paris wird sie ihre zweiten Olympischen Spiele erleben und im Turmspringen antreten. Das steht seit Anfang Juni fest. 2021 in Tokio war sie auch dabei.

Wassens Eltern mussten trösten und gratulieren

„Die Freude über die Nominierung war etwas gedämpft“, erzählt die in Lichtenberg wohnende Spitzensportlerin. „Ich habe es geschafft, aber meine Schwester nicht. Das war auch für die Familie schwierig. Hier mussten meine Eltern trösten, da gratulieren.“

Eine ähnliche Situation gab es 2016 schon einmal. Da hatte sich allerdings ihre zwei Jahre jüngere Schwester Elena qualifiziert, mit der sie schon oft erfolgreich im Synchronspringen antrat. „Ich freue mich aber natürlich trotzdem, vor allem, weil es ja jetzt so richtige Olympische Spiele sind“, sagt Wassen. In Tokio war pandemiebedingt vieles von dem nicht möglich, was Olympia ausmacht.

Auch wenn die Wassen-Schwestern nicht vollzählig in Paris antreten, wird die ältere von vielen bekannten Gesichtern begleitet. Der Berliner TSC schickt mit Lena Hentschel (3-Meter-Synchronspringen), Pauline Pfeif (Turmspringen) und Lars Rüdiger (3-Meter-Brett) drei weitere heiße Eisen in die Wettkämpfe.

Der 28-jährige Rüdiger ist Christina Wassen dabei sicher der liebste Begleiter. Schließlich ist sie mit dem Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner von Tokio schon eine ganze Weile liiert. Die beiden wohnen zusammen.

Vorfreude auf das Olympische Dorf

Für die Stadt der Liebe allerdings haben sie außer der Konzentration auf ihre Wettbewerbe und des Besuchs anderer Sportarten keine zweisamen Aktivitäten geplant. „Das sind schließlich die Olympischen Spiele und kein Pärchenurlaub“, sagt Wassen, die, obwohl recht nah dran aufgewachsen, die französische Hauptstadt erstmals besuchen wird.

„Ich freue mich besonders darauf, das Olympische Dorf zu erkunden und die anderen Athleten aus anderen Sportarten kennenzulernen“, sagt Wassen auf Ende Juli vorausblickend und dann merkt man ihr die Vorfreude so richtig an. „Das ist es ja auch, was am Ende Olympia ausmacht und von Weltmeisterschaften unterscheidet.“

Bei anderen Sportarten fällt ihr direkt das Beachvolleyball-Feld in der Nähe des Eiffelturms ein. Da würde sie gerne mal vorbeischauen. Und dann werden natürlich die anderen Teammitglieder angefeuert. Bei Wasserspring-Wettbewerben sind alle in der neu gebauten Anlage, die sie bis dato nicht kennt, vor Ort.

Womit wir wieder bei ihrem Wettkampf aus zehn Metern Höhe wären, für den sie sich das Minimalziel Halbfinale gesteckt hat. „Es hat ein Olympic-Test-Event in Paris stattgefunden. Wir hätten dort springen können“, sagt Wassen und erklärt, dass es sehr nah dran an den deutschen Meisterschaften, die gleichzeitig für die Olympiaqualifikation genutzt wurden, terminiert war. „Es hat einfach nicht mehr in unseren Plan gepasst.“ Ein paar Bilder und Videos haben sie aber schon gesehen, und eine Woche vor dem Beginn der Wettkämpfe wird das Team bereits vor Ort sein.

Wer Christina Wassen live beobachten und die Daumen drücken möchte, kann dies am Vormittag des 5. August tun. Dann beginnt das Turmspringen der Frauen. Das Finale, das Wassen gerne erreichen würde, nachdem sie 2021 schon bis ins Halbfinale kam und am Ende 18. wurde, wird am Nachmittag des 6. August im Aquatics Centre in Seine-Saint-Denis ausgetragen. Und dann wird das Wasserspringen sicher auch in größerem Fokus stehen als die gerade beendete EM.