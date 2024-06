Ausgebremst vom eigenen Erfolg Die Berlin Braves stoßen an ihre Grenzen

Die Basketball-Bundesliga (BBL) wird in der kommenden Saison mit nur 17 Teams an den Start gehen. Einzig die Skyliners Frankfurt wollen und können es sich leisten aufzusteigen. Crailsheim, das aus der BBL sportlich abgestiegen ist, verzichtet auf die 700.000 Euro teure Wildcard. Auf der Webseite der Merlins heißt es wörtlich, dass „die Vorstellungen der Zauberer sowie die finanziellen Vorgaben der Liga für eine Wildcard [...] nicht zusammenpassen“. Dieser Beitrag übersteigt demzufolge wohl die finanziellen Möglichkeiten.

In den unteren Ligen ist der wirtschaftliche Druck ebenfalls gewaltig. Trotz einer überaus erfolgreichen Saison hatten auch die Berlin Braves keinen Lizenzantrag für einen Aufstieg in die zweite Basketball-Liga ProA gestellt. Dabei stand der Aufsteiger kurz vor einem Durchmarsch, scheiterte erst in der Halbfinal-Serie der ProB am späteren Meister und Aufstiegsfavoriten Rhöndorf knapp mit 1:2.

„Unser Verein ist noch nicht an dem Punkt, um eine ProA-Saison zu stemmen“, sagt Geschäftsführer Maximilian Göth. „Das fängt an mit den Mitarbeitern, die fest angestellt sein müssen und geht bis zu den Reisen durch ganz Deutschland bis hin zu den Trainingsmöglichkeiten.“ Dabei ist die Entwicklung des Vereins aus Charlottenburg zur Basketball-Nummer zwei in Berlin rasant, der sportliche Erfolg hat den Klub überholt.

Einmaliges Knowhow für die ProB

Als Aufsteiger aus der Regionalliga spielten die Braves oben mit. Nur aufgrund einer Schwächephase um den Jahreswechsel ging das Team als Tabellensechster in die Play-offs, kam aber dennoch unter die letzten Vier. „Diese Saison war für das Team und den Verein ein Sieg“, habe er der Mannschaft nach dem Aus gesagt, berichtet Göth. „Dieses Team hat unglaublich starke Play-offs gespielt, die unsere Erwartungen übertroffen haben.“ Und das mit dem zweit- oder drittniedrigsten Etat der Liga, wie Göth schätzt.

1000 Fans besuchten zuletzt die Spiele der Braves

Bis zu 1000 Zuschauer kamen zu den entscheidenden Play-off-Spielen in die Sömmeringhalle. Ein gutes Jahr zuvor waren es gerade einmal 100. Dennoch will Göth jetzt zunächst „einen Schritt zurückgehen.“ Man müsse sich anschauen, was organisatorisch besser laufen kann. Aufgrund von Kleinigkeiten wurden einige Liga-Strafen fällig, da der kleine Kern der Ehrenamtlichen nicht alles stemmen kann.

Es soll jedoch nur ein kurzes Innehalten sein. Der Aufstieg in die ProA wird mittelfristig weiter angestrebt. „Auf der wirtschaftlichen Seite hat sich leider noch nicht so viel getan, sodass ich Stand heute mit weniger arbeiten muss als diese Saison“, sagt er. Das leidige Thema sind auch bei diesem Verein die fehlenden Sponsoren. Das erfolgreiche Trainerteam um den ehemaligen Profi Achmadschah Zazai und seine BBL-erfahrenen Assistenten Mauro Parra und Konstantin Lwowsky soll bleiben. Das ist für die ProB wohl ein einmaliges Knowhow.

Das Team soll zusammengehalten werden. Ob einer der Schlüsselspieler, Ex-Bundesliga-Center Andreas Seiferth, noch eine Saison spielt, ist jedoch ungewiss. Seine Karriere hat er eigentlich schon vor einem Jahr beendet, und ist längst selbstständig mit einem Start-up.

Noch leben die Braves von ihrem Netzwerk in der Berliner Basketball-Szene mit den vielen guten Spielen. Dazu entwickelt der Klub vermehrt eigenen Nachwuchs, kooperiert in der U19-Bundesliga (NBBL) mit DBV Charlottenburg, TuS Lichterfelde und Friedenau. „Der Gedanke der Braves ist weiterhin, dass wir ein Berliner Verein sein wollen, der mit Berliner Spielern antritt“, sagt Göth. Schon jetzt kann er anbieten, bei den Herren für Berlins Basketball-Klub Nummer zwei hinter Alba zu spielen.