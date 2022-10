Ausstellung zu Diego Maradona Zwischen Gottesverehrung und müdem Fußballstar

Die Hand Gottes – da denken Sportinteressierte an Diego Maradona (1960-2020), der bei der Fußballweltmeisterschaft 1986 mit der Hand für Argentinien im Viertelfinale gegen England ein wichtiges Tor irregulär erzielte. Je länger die einzigartige Karriere des nur 1,64 Meter großen Argentiniers andauerte, umso stärker wurde die Verehrung für ihn, vor allem in Süditalien, wo der SSC Neapel mit Maradona in den Achtzigern seine größten Erfolge erzielte.

