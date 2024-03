Tagesspiegel Plus Auswärtsspiel bei Hertha BSC : Für den FC Schalke 04 geht es mal wieder um die Existenz

Der Bundesliga-Absteiger steckt sportlich und finanziell auch in dieser Saison in argen Schwierigkeiten. Zumindest der Klassenerhalt in Liga zwei ist ein Muss – sonst droht Schalke der Supergau.