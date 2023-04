Baseball in Reinickendorf Die neue Saison im Flamingo Park startet kurios

Im Stadion an der Königshorster Straße im Märkischen Viertel geht es seit Anfang April wieder um Homeruns und Grand Slams. Im sogenannten Flamingo Park gehen passenderweise die Berlin Flamingos auf Titeljagd. Die dritte Spielzeit in der höchsten Spielklasse Deutschlands in Folge startete diesmal einigermaßen kurios.