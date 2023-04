Basketball-Bundesliga Alba gewinnt Heimspiel gegen Rostock klar

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den elften Sieg nacheinander eingefahren. Der Tabellenführer setzte sich in eigener Halle 104:79 (51:46) gegen die Rostock Seawolves durch. Unter den über 12.000 Zuschauern waren etwa 1500 Gästefans. Vor allem in der zweiten Halbzeit bestimmte Alba das Geschehen klar und entschied diese mit 20 Punkten für sich (53:33).

Die meisten Punkte für die Berliner erzielte Jaleen Smith: 21, davon 16 in der ersten Hälfte. Alba steht nun bei 29:2-Siegen, dahinter folgen die Baskets Bonn (27:2). Am Dienstag kommt es in Bonn zum Spitzenspiel.

Trainer Israel Gonzalez musste weiterhin auf Tamir Blatt und Marcus Eriksson verzichten. Kapitän Luke Sikma und Nationalspieler Maodo Lo wurden mit Blick auf das Topspiel am Dienstag gegen den nach Niederlagen punktgleichen Verfolger Bonn geschont. Alba tat sich gegen mutige Rostocker, die von rund 1500 mitgereisten Fans unterstützt wurden, zunächst schwer. Der Aufsteiger ließ sich im ersten Viertel auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand von sechs Punkten nicht verunsichern. Ein Dreier mit der Viertelsirene brachte den Seawolves die 25:22-Führung.

Die Berliner schalteten defensiv einen Gang hoch

Ähnlich verlief der zweite Spielabschnitt. Rostock traf gut von der Dreierlinie und kam diesmal nach einem Rückstand von sieben Punkten zurück. Vor allem die schnellen Aufbauspieler Jordan Roland und Jequan Lewis bereiteten Alba in dieser Phase Probleme. Den Berlinern gelang es, kurz vor der Pause mit 51:46 einen kleinen Vorsprung zu erkämpfen. Im dritten Viertel entschied Alba die Partie.

Die Berliner schalteten defensiv einen Gang hoch und erlaubten Rostock kaum noch einfache Würfe. Die Wurfquote der Gäste sank merklich und die Berliner setzten sich mit ihrem Tempospiel auf 77:58 ab. Im Schlussabschnitt konnte Trainer Gonzalez weitere Stammspieler schonen, denn der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Unterdessen haben Albas Frauen die Saison trotz eines Sieges in Osnabrück auf dem vierten Platz beendet. Nach dem 46:67 am Donnerstag im ersten Spiel gegen die Panthers Osnabrück hieß es am Sonntagnachmittag auswärts 56:52 (22:26) für die Berlinerinnen. (Tsp/dpa)