Alba Berlin hat den Belastungen der letzten Tage Tribut zollen müssen und das Verfolgerduell in der Basketball-Bundesliga verloren. Obwohl die Hauptstädter lange Zeit in Führung lag, verloren die Berliner bei den viertplatzierten Hakro Merlins Crailsheim mit 82:91 (47:43). Für Alba war es die fünfte Ligapleite der Saison, trotzdem bleibt Alba trotzdem Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 22 und Niels Giffey mit 14 Punkten.

Bei Alba kehrte Spielmacher Peyton Siva nach überstandener Verletzungspause zurück ins Team. Dafür fehlte weiterhin Forward Rokas Giedraitis. Dass es für die Berliner das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen war, war ihnen zunächst nicht anzumerken. Die Partie gestaltete sich im ersten Viertel sehr ausgeglichen. Crailsheim hatte dann aber mehr Energie.

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts zogen die Gastgeber auf 29:21. Die Berliner ließen zu viele Defensivrebounds zu und gestatteten damit Crailsheim immer wieder zweite Wurfgelegenheiten. Doch Alba blieb ruhig, spielte weiter sein Spiel und kam schnell zurück.

In der sehr intensiven Partie konnten sich die Berliner nach dem Seitenwechsel auf neun Zähler absetzen (63:54). Doch dann riss offensiv der Faden. Alba vergab zu viele Würfe und leistete sich einige Ballverluste. Mit einem 1:13-Lauf gerieten die Hauptstädter zu Beginn des letzten Viertels erneut in Rückstand. Die Gäste wirkten zunehmend müder und hatten in der Schlussphase der Energie der ausgeruhten Gastgebern nichts mehr entgegen zu setzen. (dpa)