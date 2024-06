Tagesspiegel Plus Berliner Kreisligist vor dem EM-Achtelfinale der Italiener in Berlin : Aufregende Wochen für Club Italia

An diesem Samstag spielt die italienische Nationalmannschaft in Berlin. Danach steht gleich noch ein Höhepunkt für den Verein an. Von großspurigen Plänen wie früher ist Club Italia inzwischen weit entfernt.