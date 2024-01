Berliner Tennistalent Diego Dedura-Palomero Wie sein Potenzial für die Weltspitze entdeckt wurde

Die Jugendarbeit im Tennis in Deutschland ist besser als ihr Ruf. Ein Beispiel dafür ist der 15 Jahre alte Berliner Diego Dedura-Palomero. Er spielt beim Tennis-Club SC Charlottenburg, einem der größten Vereine in Berlin. Er hat bereits das bedeutende U-14-Junior Masters Turnier in Monte Carlo und mehrere Jugendturniere der International Tennis Federation (ITF) gewonnen. 2022 hat er außerdem den „Europe Player of the Year Award 2022 U14 Boys“ erhalten. Diesen Award haben auch schon Topspieler wie Novak Djokovic, Andy Murray oder Kim Clijsters gewinnen können.