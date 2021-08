Auch im achten Versuch wartet der BFC Dynamo weiter auf den ersten Sieg im DFB-Pokal. Vor 2631 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen unterlag der BFC dem VfB Stuttgart mit 0:6 (0:2). Die Gäste ziehen verdient in die nächste Runde ein. Hielten die Berliner in der ersten Hälfte noch ganz gut mit, wurde es nach der Pause deutlich.

„Wir sind gerade richtig enttäuscht, dass das Ergebnis am Ende so deutlich ist“, sagte BFC-Trainer Christian Benbennek nach dem Spiel. „Wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht.“ Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo bestätigt Benbenneks Eindruck: „Ich glaube, das Spiel war nicht so eindeutig, wie das Ergebnis vielleicht zeigt.“

26 Minuten hielt die BFC-Abwehr, dann brach Stürmer Hamadi Al Ghaddioui für die stark ersatzgeschwächten Stuttgarter per Kopf den Bann. Bis hierhin hatte der BFC Dynamo gut mitgehalten und das 0:0 aggressiv verteidigt. Wie von Gästetrainer Matarazzo erwartet, setzten die Berliner offensiv besonders auf Standardsituationen. Die langen Einwürfe von Steinborn brachten allerdings wenig Gefahr.

Mit dem Pausenpfiff erhöhte Stuttgarts Kapitän Borna Sosa dann auf 2:0. „Ich glaube, wir haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen“, sagte Matarazzo.

In die zweite Halbzeit startete Dynamo wieder gut. Echte Torchancen gab es aber erst, als die Parte längst entschieden war. Mavropanos (53.) und Klimowicz (68.) trafen zum zwischenzeitlichen 4:0 für Stuttgart. Kurz später hatte das Berliner Sturmduo Steinborn und Beck die beste Chance zum Ehrentreffer. Steinborns Schuss lenkte Stuttgarts Torwart Fabian Bredlow an die Latte und Beck konnte den anschließenden Kopfball nicht im Tor unterbringen. Später versuchte es Beck sogar noch per Fallrückzieher, blieb aber glücklos.

„Wir wollten dann noch unbedingt ein Tor für unsere Fans schießen“, so Benbennek. Blums Abschluss wurde aber geklärt und auch der eingewechselte Möbius scheiterte an Bredlow. Ein Tor gelang den Gastgebern nicht mehr. Stattdessen machte es der Bundesligist noch deutlicher. Die eingewechselten Sankoh und Churlinov trafen zum 6:0-Endstand.

Nach den Auftritten im Olympiastadion und im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark wartet der BFC Dynamo also auch im heimischen Sportforum auf eine Pokalüberraschung. Trotzdem hätten er und seine Mannschaft den Tag genossen, so Benbennek. Schon am Mittwoch trifft der BFC im Berliner Pokal auf die SpVgg Tiergarten und will die Chance wahren, im nächsten Jahr einen neuen Anlauf auf den DFB-Pokal zu nehmen.