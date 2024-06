„Berliner Weg“ im American Football Adler bitten Rebels zum Nachbarschaftsduell

1992 kam es zum ersten Derby zwischen den Berlin Adler und den Berlin Rebels. Seitdem sind drei Jahrzehnte vergangen, in denen die beiden Teams Höhen und Tiefen durchmachten und sich zwischenzeitlich − im Falle der Adler − sogar in der Regionalliga wiederfanden.

Seit einigen Jahren sind beide Mannschaften wieder fester Bestandteil der German Football League (GFL), dem Oberhaus des deutschen American Football − und der „Berlin Bowl“ bekommt am Sonnabend (17 Uhr) im Poststadion eine abermalige Neuauflage.

Die Ausgangslage vor dem deutschen Football-Derby schlechthin scheint mit Blick auf die Tabelle und den Saisonstart beider Teams recht eindeutig. Während die Rebels aus ihren ersten drei Spielen zwei Siege holten, lief es bei den Adlern eher holprig. Im ersten Spiel gab es eine Heimniederlage gegen die Hildesheim Invaders (42:49), danach wurden dem Team um Headcoach und Ex-Quarterback Zachary Cavenaugh gegen die benachbarten Royals aus Potsdam klar die Grenzen aufgezeigt (0:58).

Adler wollen „Berliner Weg“ gehen

Doch nach dem rehabilitierenden und wilden Comeback-Sieg gegen die Straubing Spiders (26:21) am letzten Wochenende scheint sich der Sand im Getriebe langsam zu lösen. Die Stimmung im Team sei gut, bescheinigt Vereinslegende und Vizepräsident Roman Motzkus. „Es ist wichtig, dass die Mannschaft sieht, dass es geht.“ Dass man so eindrucksvoll zurückgekommen ist, habe zudem viel Selbstbewusstsein freigesetzt. Und Motzkus schwärmt weiter: „Wie gut diese junge Mannschaft gegen einen so körperlich starken Gegner mithalten konnte, war einfach nur beeindruckend.“

Dass das Team noch so jung ist, sei auch ein Grund für den so schleppend verlaufenden Start in die neue Spielzeit. Das sieht jedenfalls Motzkus, der von 1988 bis 1999 selbst bei den Berlinern aktiv war, so. „Der Weg, den wir gehen wollen, braucht seine Zeit und das Team seine Eingewöhnungszeit.“ Die Adler, die in der letzten Saison die Play-offs verpassten, wollen seit dieser Saison einen eigenen „Berliner Weg“ gehen.

Es ist praktisch, dass American Football ein Sport ist, bei dem die Aggressionen direkt auf dem Platz rausgelassen werden können. Roman Motzkus, Vizepräsident der Berlin Adler

Möglichst viele deutsche und vor allem Spieler aus der Region sollen das Team schmücken. Darüber hinaus will man auch eigene Nachwuchsspieler zu wichtigen Säulen des Teams machen. Paradebeispiel für diesen Weg ist unter anderem die Rückholaktion von Wide Receiver Max Zimmermann.

Adler rechnen mit 2500 Zuschauenden

War er noch zu Beginn der letzten Saison − wie einige andere Berliner Spieler und Trainer auch − zu den Berlin Thunder in die European Football League (ELF) gewechselt, kehrte er nach nur einer Saison zurück zu seiner Jugendmannschaft zurück. Eine Rückholaktion, mit der die Adler ein Ausrufezeichen auch auf dem heimischen Spielermarkt setzen.

Nachdem Zimmermann zum Saisonstart kurzfristig ausfiel und schmerzlich vermisst wurde, ist er nun bereit für das Derby. Das Team sei „selbstverständlich heiß auf das Spiel“, berichtet Roman Motzkus, der auch selbst mit großer Vorfreude auf den Sonnabend schaut: „Das ist eine besondere, aber eine gesunde Rivalität, bei der nichts Böses dabei ist.“ Dennoch sei es praktisch, dass American Football ein Sport ist, bei dem Aggressionen direkt auf dem Platz rausgelassen werden können, scherzt der 54-Jährige.

Motzkus hofft auf viele anwesende Fans, auch, weil zwischen EM-Beginn und Champions League-Finale ausnahmsweise mit keiner anderen Konkurrenz zu kämpfen ist. Außerdem: Der ohnehin schon besondere Derby-Spieltag wird durch den „Homecoming“-Spieltag noch besonderer.

Die Adler haben 50 ehemalige Spieler und Cheerleaderinnen eingeladen, die zum Einlauf ein Spalier bilden werden. Dazu soll ein buntes Rahmenprogramm geboten werden. Motzkus rechnet mit 2500 Zuschauenden, hofft aber auf noch mehr, die sich am Sonnabend im Poststadion die „Mutter aller Derbys“ nicht entgehen lassen wollen.