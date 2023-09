BFC Preussen auf Erfolgskurs Der FC Bayern der Berlin-Liga

Die Messlatte lag vor der neuen Saison in der Berlin-Liga hoch – dafür sorgten die Verantwortlichen des BFC Preussen mit ihren illustren Neuzugängen selbst. Das haben sie selbstbewusst auch so nach außen kommuniziert — und die Konkurrenz blickte ehrfürchtig auf die Ansammlung höherklassig erfolgreicher Spieler an der Malteserstraße.