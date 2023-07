Blick hinter die Kulissen der Formel 1 McLaren lüftet den Vorhang für die Fans

Die Formel 1 boomt weltweit: Zuletzt in Österreich gab es wieder Rekord-Zuschauerzahlen und beim britischen Grand Prix an diesem Wochenende in Silverstone sieht es ähnlich aus. Weit über 400.000 Besucher werden bis zum Sonntag erwartet. Dem neuen Interesse eines neuen Publikums, wohl auch angezogen durch die Netflix-Serie „Drive to Survive“, passen sich nun auch Teams und potenzielle Partner an. Man will den Fans Erlebnisse und Erinnerungen der besonderen Art bieten und sie so langfristig an die eigene Marke binden.