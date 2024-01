„Bombastisches Wochenende“ Eisbärinnen ziehen vorzeitig in die Play-offs ein

Durch zwei Siege gegen den ESC Planegg sicherten sich die Eisbärinnen am vergangenen Wochenende bereits vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde die Teilnahme am Playoff-Halbfinale der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL).

Mit 4:2 und 6:0 besiegte das Team von Cheftrainer Phillip Richter den bayerischen Traditionsverein und ist mit acht Punkten Vorsprung auf den EC Bergkamener Bären nicht mehr vom vierten Platz zu verdrängen.

„Bombastisches Wochenende, wir sind überglücklich“, sagte Kapitänin Anna-Maria Nickisch. Die 24-Jährige kehrte nach zweimonatiger Verletzungspause ins Team zurück und war mit vier Treffern maßgeblich an den beiden Siegen beteiligt. „Ich habe mir gewünscht, dass es gut läuft, denn ich habe gewisse Ansprüche an mich selbst. Wer die Tore schießt, ist eigentlich egal.“

Starke Torhüterinnen-Leistungen von Lilly-Ann Riesner und Carmen Lasis sowie gute Chancenverwertung mit weiteren Toren von Ashley Stratton (2), Thea Bartell (2), Alina Fiedler und Amy Plaumann machten auch einige Konzentrationsmängel bei den Berlinerinnen wett. „Wir hatten uns vor der Saison vorgenommen, uns stetig zu verbessern. Niemand hätte gedacht, dass wir mit dieser jungen Mannschaft die Playoffs erreichen”, freute sich Nickisch.

Die letzten beiden Doppelspieltags-Wochenenden folgen für die Eisbärinnen am 17./18. und 24./25. Februar mit jeweils zwei Partien bei den Amsterdam Tigers und in Memmingen. In den Play-offs treffen die Hohenschönhausenerinnen ab dem 2. März entweder auf Spitzenreiter Ingolstadt oder Titelverteidiger Memmingen.