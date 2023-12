Boxing Day in der Premier League FC Liverpool kehrt an die Tabellenspitze zurück

Der FC Liverpool hat zumindest bis zum Donnerstag wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kam am Dienstag beim abstiegsbedrohten FC Burnley zu einem 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Darwin Nunez bereits in der 6. Minute und Diogo Jota (90.). Im Laufe des Spiels wurden Liverpool-Tore von Cody Gakpo (30.) wegen eines vorherigen Fouls und Harvey Elliott (55.) wegen einer Abseitsstellung von Mohamed Salah jeweils nach Videobeweis wieder aberkannt.

Am Donnerstag kann der FC Arsenal mit einem Sieg gegen West Ham United wieder die Tabellenspitze übernehmen.

Am Dienstagabend verhindert Manchester United den Sprung von Aston Villa auf Rang zwei. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch mit 3:2 gegen den Tabellendritten. Alejandro Garnacho (59./71.) mit einem Doppelpack und Rasmus Höjlund (82.) drehten mit ihren Treffern die Partie, nachdem John McGinn (21.) und Leander Dendoncker (26.) die Gäste im Old Trafford in Führung gebracht hatten.

Boxing Day Der Boxing Day, übersetzt etwa „Geschenkschachtel-Tag“, wird im Brauchtum des Commonwealth of Nations der 26. Dezember bezeichnet. Dies war traditionell der Tag nach dem Weihnachtsfest, an dem Angestellte von ihrem Arbeitgeber ein Geschenk erhielten, die Christmas Box. In vielen im Commonwealth of Nations populären Sportarten werden am Boxing Day traditionsreiche und gut besuchte Wettkämpfe ausgetragen. Die Premier League hat an diesem Tag traditionell einen Spieltag.

Unterdessen hat Torwart Bernd Leno hat am Boxing Day in England für eine Aufregerszene mit einem Balljungen gesorgt und sich sofort entschuldigt. Der neunmalige deutsche Fußball-Nationalspieler des FC Fulham hatte dem Helfer während des 0:3 seines Clubs beim AFC Bournemouth den Ball harsch aus der Hand genommen und ihn auch berührt. Während der nächsten Spielunterbrechung war zu sehen, wie Leno den Balljungen umarmte.

Fulham-Trainer Marco Silva sagte nach dem Spiel, es sei nicht richtig, dass Leno den Balljungen geschubst habe. „Ich habe mit Bernd darüber gesprochen“, sagte er dem „Mirror“ zufolge. „Er ist ein Top-Profi, er wollte schnell weiterspielen, aber die Balljungen haben den Ball gehalten. Er hat ihn berührt, nicht geschubst - das sind verschiedene Dinge.“

Im Kampf gegen Abstieg hat Luton Town einen wichtigen Sieg gefeiert. Im Duell der Aufsteiger siegte der Tabellenachtzehnte. dank zweier Eigentore bei Schlusslicht Sheffield United 3:2 (1:0). Sheffields Jack Robinson (77.) und Anis Ben Slimane (81.) trafen nach 2:1-Führung ihres Teams ins eigene Netz. Zehn Tage nach dem Herzstillstand von Kapitän Tom Lockyer, der inzwischen seine Reha begonnen hat, hatte Alfie Doughty (17.) Luton Town in Front gebracht. Oliver McBurnie (61.) und Anel Ahmedhodzic (69.) trafen zum zwischenzeitlichen 2:1 für Sheffield.