BR Volleys gewinnen 3:0 Berliner mit neuntem Sieg in der Liga

Spitzenreiter BR Volleys hat auch das neunte Spiel in dieser Bundesligasaison gewonnen. Die Volleys siegten am Sonntagnachmittag in der Max-Schmeling-Halle 3:0 (25:18, 25:16, 25:13) vor 4017 Zuschauenden gegen Aufsteiger SSC Karlsruhe.

Vor Weihnachten stehen noch zwei weitere Partien an: Erst am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Champions League zu Hause gegen Ankara, dann einen Tag vor Heiligabend in der Liga beim ersten Verfolger SVG Lüneburg.

Unterdessen haben die Netzhoppers Königs Wusterhausen ihren ersten Saisonsieg gefeiert: 3:1 (22:25, 25:19, 28:26, 25:13) gegen den ASV Dachau, einen weiteren Aufsteiger. „Es war ein Befreiungsschlag. Wir haben gerade im Training in den letzten Tagen gezeigt, dass wir eine Leistungssteigerung hatten“, sagte Mittelblocker Maxim Künitz im rbb. (Tsp)