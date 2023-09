Bundesliga-Saisonvorschau (2) Die Clubfrauen sprechen Englisch

Am 15. September beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. In unserer Serie analysieren wir in diesem Jahr auch bei den Frauen die Stärken und Schwächen der Vereine. Teil 2: 1. FC Nürnberg.

Was zeichnet das Team aus?

Denkt man an den 1. FC Nürnberg, kommt man am Begriff „Willensstärke“ nicht vorbei. Auf dem Platz zeigt sich das an der Zweikampfstärke, abseits davon in Interviews, in denen die Spielerinnen stets betonen, wie wichtig die innere Einstellung ist, um Spiele zu gewinnen. Allein darüber will sich das Team unter dem neuen Trainer Thomas Oostendorp aber nicht definieren.

Er will attraktiven, mutigen Fußball spielen lassen. Wie genau das in der Bundesliga aussehen wird, ist noch abzuwarten. Die Testspiele versprechen aber einiges: Gegen das Topteam von Ajax Amsterdam zeigten die Spielerinnen genau jenen mutigen Fußball - und gewannen.

Was hat sich verändert?

Eine ganze Menge hat sich verändert beim Club. Nicht nur jeweils sieben Neuzugänge und Abgänge stehen beim FCN auf der Liste, auch an der Seitenlinien hat es Veränderungen gegeben. Osman Cankaya, der die Frauen seit 2016 trainierte und in Doppelfunktion auch Sportlicher Leiter war, konzentriert sich nun auf letzteren Job. Als Trainer übernimmt Thomas Oostendorp. Der Niederländer ist mit seinen 30 Jahren noch recht jung, sammelte Erfahrungen bisher nur in Jugendabteilungen - zuletzt bei den U17- und U23-Juniorinnen des niederländischen Verbands. Für den Verein ist Oostendorp dennoch die Wunschlösung. Teil dieser großen Veränderungen dabei für die Spielerinnen: Ansprachen auf Englisch.

Der Blick auf den Kader zeigt, dass der FCN die wichtigsten Personalien halten konnte. Kein Bundesligist bediente sich an den Toptalenten, selbst wiederum konnten einige vielversprechende Spielerinnen verpflichtet werden. Mit Medina Desic wechselt eine Topstürmerin von Zweitligameister Leipzig nach Franken.

Auf wen gilt es zu achten?

Auf die eben genannte Medina Desic. Für RB Leipzig erzielte sie in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 14 Tore, lieferte vier Vorlagen und beendete die Saison damit auf Platz drei der Toptorschützinnen im Verein. Sie ist eine klare Angreiferin, die immer den Weg zum Tor sucht und trotzdem nach hinten arbeiten kann. Zudem setzt sie ihre körperliche Stärke in Zweikämpfen sehr gut ein. Aber nicht nur durch ihre fußballerischen Fähigkeiten wird Desic dem Team vom FCN helfen können, auch ihre Erfahrung wird guttun. Mit 29 Jahren ist sie die älteste Spielerin im Nürnberger Kader. Außer Desic sind nur drei weitere Spielerinnen älter als 24.

Interessant ist auch der Blick auf die Torhüterinnenposition. Erst Ende August verkündete der Verein den langen Ausfall der Stammtorhüterin Lea Paulick. Aufgrund einer Schulterverletzung könnte sie bis Ende des Jahres fehlen. Für sie wird wohl die neu verpflichtete Kristin Krammer spielen.

Was ist in dieser Saison möglich?

Nach nur zwei Jahren in der zweiten Bundesliga haben die Clubfrauen den Aufstieg ins Oberhaus geschafft. Bei aller Euphorie und Freude über den Aufstieg und die gelungenen Testspiele muss die Erwartungshaltung allerdings realistisch bleiben. Das angestrebte Ziel kann nur der Klassenerhalt sein, alles darüber hinaus wäre doch eine große Überraschung. Dieser ist aber durchaus möglich, da die Lücke zwischen den Top-Teams der Zweiten Liga und den abstiegsgefährdeten Teams der Bundesliga doch etwas kleiner zu werden scheint.

Der Auftakt gegen Werder Bremen wird ein wichtiger Gradmesser sein. Danach geht es erstmal gegen Teams, die keine Konkurrenz sein dürften: Bayern, Leverkusen, Wolfsburg.

Und sonst?

Während es bei einigen anderen, teils prominenten Teams in der Liga noch zum absoluten Ausnahmefall gehört, in das „große Stadion“ der Männer zu ziehen, macht der 1. FC Nürnberg Nägel mit Köpfen: Alle Heimspiele werden im Max-Morlock-Stadion ausgetragen - im selben Stadion, in dem auch die Männer spielen. Nur der MSV Duisburg teilt sich ebenfalls dauerhaft das Stadion mit der Männerabteilung des Vereins. Eine Dauerkarte gibt es zu kaufen, auch noch keine Selbstverständlichkeit in der Frauen-Bundesliga.