Champagner für Schampus Ungewöhnlicher Sieger beim Deutschen Traber-Derby

Nach einem großartigen Triumph die Fragen der Reporter zu beantworten, fällt wohl keinem Sportler sonderlich schwer. Doch wenn es nicht so gut läuft, verschwinden so manche von ihnen rasch in die Umkleidekabinen. Für die holländischen Trabrennfahrer Robin Bakker und Dion Tesselaar, die am Wochenende in Mariendorf im 128. Deutschen Traber-Derby als Topfavoriten gehandelt wurden, aber nur Zweiter und Dritter wurden, galt diese Regel nicht.